К 80-летию трагедии в деревне Ола проходит траурный митинг. Здесь убили в 12 раз больше людей, чем в Хатыни

Новости Беларуси. 80 лет трагедии в деревне Ола. Там фашисты уничтожили в 12 раз больше людей, чем в Хатыни. 14 января 1944-го – скорбная дата в нашей истории, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Карательную операцию эсэсовцы начали на рассвете. Всех, кто уцелел от автоматных очередей, согнали в большой колхозный сарай и подожгли. Погибли 1 758 человек, из них 950 – дети.

Чудовищная тактика была отработана на множестве белорусских деревень. Этой же так и не удалось восстать из пепла... Теперь здесь мемориал. Он прячется среди густых лесов, но путь к нему находят тысячи белорусов.

Во всеуслышание об этой трагедии в Светлогорском районе заговорили относительно не так давно. В декабре 2019-го во время встречи главы государства со студентами и преподавателями медицинских вузов одна из участниц диалога в подробностях рассказала Александру Лукашенко о трагедии Олы и проекте по увековечиванию памяти погибших там. Президент его поддержал.