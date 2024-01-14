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К 80-летию трагедии в деревне Ола проходит траурный митинг. Здесь убили в 12 раз больше людей, чем в Хатыни

14 января 2024 10:57
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Новости Беларуси. 80 лет трагедии в деревне Ола. Там фашисты уничтожили в 12 раз больше людей, чем в Хатыни. 14 января 1944-го – скорбная дата в нашей истории, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Карательную операцию эсэсовцы начали на рассвете. Всех, кто уцелел от автоматных очередей, согнали в большой колхозный сарай и подожгли. Погибли 1 758 человек, из них 950 – дети.

К 80-летию трагедии в деревне Ола проходит траурный митинг. Здесь убили в 12 раз больше людей, чем в Хатыни-1

Чудовищная тактика была отработана на множестве белорусских деревень. Этой же так и не удалось восстать из пепла... Теперь здесь мемориал. Он прячется среди густых лесов, но путь к нему находят тысячи белорусов. 

Во всеуслышание об этой трагедии в Светлогорском районе заговорили относительно не так давно. В декабре 2019-го во время встречи главы государства со студентами и преподавателями медицинских вузов одна из участниц диалога в подробностях рассказала Александру Лукашенко о трагедии Олы и проекте по увековечиванию памяти погибших там. Президент его поддержал.

К 80-летию трагедии в деревне Ола проходит траурный митинг. Здесь убили в 12 раз больше людей, чем в Хатыни-4

И уже когда Беларусь отмечала 75-летие Великой Победы, Президент принял участие в открытии мемориала на месте сожженной деревни Ола. Теперь там есть и музей, который хранит не одну историю, пережитую в годы Великой Отечественной войны.

К 80-летию трагедии в деревне Ола проходит траурный митинг. Здесь убили в 12 раз больше людей, чем в Хатыни-7

В местной церквушке зажигают свечи в память о безвинно убиенных. Сегодня в мемориале проходит траурный митинг.

# Великая Отечественная война # общество

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