К 8 Марта в Бресте вырастили более 50 тысяч цветов

Причем, наши растения ничуть не уступают по качеству голландским. К слову, в преддверии женского дня в магазинах продается цветов в несколько раз больше, чем за весь год.

Раиса Петровна, цветовод с многолетним стажем, с этими стройными красавицами уже давно нашла общий язык. Зелень листа, плотность бутона и высоту стебля определяет мгновенно. Для нее колючими розы были только до первой тысячи.

Раиса Лукашик, цветовод:

У нас посажено 32 тысячи кустов. Можно посчитать, сколько за четыре года мы собрали.

Современные технологии подкормки и полива растений обеспечивают постоянный микроклимат в теплице. Каждый куст в определенное время суток получает воду и необходимые минералы.

Весь процесс полностью автоматизирован, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение». Чтобы наши цветы ничем не уступали по качеству голландским, белорусские специалисты приглашали европейских коллег для освоения новых технологий.

Юрий Клималович, заместитель директора по производству:

Теплица современенная, энергосберегающая. Предусмотрены все системы поддержки микроклимата, питания.

Данные системы повышают количество продукции и ее качество.

Начало марта – горячая пора для цветоводов. Поэтому своего клиента привлекают не только свежестью цветов, но и их разнообразием.

Наряду с традиционными розой и тюльпаном, в последнее время особой полярностью стал пользоваться и гиацинт – цветок неприхотливый, с приятным запахом сирени, и глаз радовать будет не менее трех недель, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Если раньше веточка мимозы была эталоном букета на 8 Марта, то сейчас, чтобы поздравить женщин, есть из чего выбирать. Главное к этому выбору подходить с душой.