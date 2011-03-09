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К 2015 году в Беларуси планируется создать центр развития легкой промышленности

09 марта 2011 06:49
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Интерес к проекту уже проявили польские, прибалтийские и американские специалисты. Так называемый, модный квартал разместят на базе промышленных площадей фабрики «Луч».

В его строительство будет вложено около 40 миллионов долларов. Необходимые для этого средства предоставят предприятия отрасли. Создание центра, по мнению специалистов Легпрома, будет способствовать росту числа белорусских брендов. В рамках проекта организуют так же продажу товаров с помощью интернет, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Геннадий Вырко, председатель концерна «Беллегпром»:
Там будет подиумный зал, дизайн-студии, учреждения образования. А также бутики наших предприятий легкой промышленности. Мы туда будем приглашать представителей ведущих зарубежных фирм. Такой проект у нас, действительно, реализуется.

# Экономика # общество

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