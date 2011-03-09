К 2015 году в Беларуси планируется создать центр развития легкой промышленности

В его строительство будет вложено около 40 миллионов долларов. Необходимые для этого средства предоставят предприятия отрасли. Создание центра, по мнению специалистов Легпрома, будет способствовать росту числа белорусских брендов. В рамках проекта организуют так же продажу товаров с помощью интернет, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».
Геннадий Вырко, председатель концерна «Беллегпром»:
Там будет подиумный зал, дизайн-студии, учреждения образования. А также бутики наших предприятий легкой промышленности. Мы туда будем приглашать представителей ведущих зарубежных фирм. Такой проект у нас, действительно, реализуется.