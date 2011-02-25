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К 2015 году в Беларуси из эксплуатации будут выведены все лифты старше 30 лет

25 февраля 2011 07:45
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В Беларуси планируют вдвое увеличить объем капитального ремонта жилья.

Об этом сообщили в Министерстве жилищно-коммунального хозяйства. Большая часть жилого фонда в республике была построена в 70-е годы прошлого века, и неизбежный процесс старения можно остановить лишь с помощью масштабной реконструкции, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Анатолий Шагун, начальник управления Министерства жилищно-коммунального хозяйства Республики Беларусь:
В ближайшие 5 лет мы планируем замену не менее 1 тыс. лифтов в год, чтобы к 2015 году вывести из эксплуатации все лифты старше 30 лет. Это повысит надежность и качество оказания услуг.

# общество

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