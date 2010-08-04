К 2012 году в Минске будет работать 43 детских лагеря, 5 из которых — нововведенные

На вопросы ведущей программы «Большой город» отвечает Валерий Горюнов, начальник Представительства Минского городского управления Республиканского центра по оздоровлению и санаторно-курортному лечению.

Планируется ли строительство новых лагерей? Ведь пока в качестве загородных лагерей используются только старые базы.

На сегодня по Минску работает 38 загородных лагерей.

Четыре года назад сложилась критическая ситуация, когда лагеря начали массово закрываться. Руководство города приняло жесткие административные решения, чтобы прекратить эту тенденцию. В результате с трудом, но она была остановлена. Вместе с тем за последние три года 6 лагерей возобновили свою работу. В настоящий момент 4 лагеря находятся на реконструкции. Будет построен один новый лагерь. Эти 5 лагерей вступят в строй к 2011-2012 годам. Итого, будет функционировать 43 лагеря. Этого количества лагерей достаточно, чтобы обеспечить потребности города.

За последние два года на подготовку лагерей было выделено 10 млрд рублей из бюджета Минска. Эти средства направлены на то, чтобы обеспечить достойные условия для детей.