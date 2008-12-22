К 12 годам лишения свободы приговорил суд Бреста гражданина Германии за вовлечение в сексуальное рабство

Отбывать наказание иностранец будет на территории Беларуси в колонии усиленного режима. Мужчина осуществлял вербовку, перевозку и торговлю белорусок за границу для сексуальной эксплуатации. Кроме того, организовал в Бресте сутенерскую сеть. В преступную схему было вовлечено более 10 жительниц области. На каждой сделке немец зарабатывал от 250 до тысячи евро, девушкам платил лишь десятую часть.