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К 12 годам лишения свободы приговорил суд Бреста гражданина Германии за вовлечение в сексуальное рабство

22 декабря 2008 18:54
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Отбывать наказание иностранец будет на территории Беларуси в колонии усиленного режима. Мужчина осуществлял вербовку, перевозку и торговлю белорусок за границу для сексуальной эксплуатации. Кроме того, организовал в Бресте сутенерскую сеть. В преступную схему было вовлечено более 10 жительниц области. На каждой сделке немец зарабатывал от 250 до тысячи евро, девушкам платил лишь десятую часть.
# общество

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