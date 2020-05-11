К 11 мая в Беларуси сделали больше 274 тысяч тестов на коронавирус

Новости Беларуси. В Беларуси выздоровел и выписаны 6 531 пациентов, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Как сообщает Минздрав, всего зарегистрированы 23 906 человек с положительным тестом на коронавирус. В стране работают 38 лабораторий, сделано свыше 274 тысяч тестов. Только за последние сутки специалисты провели 10 517 исследований.

За весь период распространения COVID-19 в Беларуси умерли 135 пациентов с рядом хронических заболеваний с выявленной коронавирусной инфекцией.