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К 11 мая в Беларуси сделали больше 274 тысяч тестов на коронавирус

11 мая 2020 11:55
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Новости Беларуси. В Беларуси выздоровел и выписаны 6 531 пациентов, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

К 11 мая в Беларуси сделали больше 274 тысяч тестов на коронавирус-1

Как сообщает Минздрав, всего зарегистрированы 23 906 человек с положительным тестом на коронавирус. В стране работают 38 лабораторий, сделано свыше 274 тысяч тестов. Только за последние сутки специалисты провели 10 517 исследований.

За весь период распространения COVID-19 в Беларуси умерли 135 пациентов с рядом хронических заболеваний с выявленной коронавирусной инфекцией.

# Коронавирус # общество # Фотофакт

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