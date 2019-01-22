К 100-летию белорусской дипломатической службы откроют выставку в историческом музее

Новости Беларуси. 100-летний юбилей отмечает в эти дни белорусская дипломатическая служба, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

22 января в историческом музее состоится открытие выставки и гашение марки в честь знаковой даты. Среди гостей – экс-руководители внешнеполитического ведомства, главы дипломатических миссий и представительств международных организаций в Беларуси.

За годы независимости наша страна добилась заметных успехов на международной арене, стала участником новых интеграционных проектов, расширила круг зарубежных партнеров и союзников, открыла, освоила и закрепила за собой новые перспективные рынки. Министерство иностранных дел было и остается на «передовой» борьбы за реальную независимость и повышение роли Беларуси в мире.