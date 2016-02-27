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К 1 марта тарифы на ЖКУ пересчитают в сторону уменьшения

27 февраля 2016 16:52
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Новости Беларуси. К 1 марта тарифы на ЖКУ пересчитают в сторону уменьшения. Об этом заявил председатель Комитета государственного контроля Беларуси Леонид Анфимов.

Создана специальная рабочая группа по поручению главы государства под руководством КГК с участием Правительства, Администрации Президента, которая сейчас рассматривает, пересчитывает эти тарифы в соответствии с реальными затратами. Через трое суток пересчитанные тарифы будут представлены главе государства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# общество # Проблемы ЖКХ, ЖРЭО, ЖЭС

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