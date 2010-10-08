Йозеф Томко, легат Папы Римского: Я чувствую, что приехал в прекрасную семью

Беларусь выстраивает добрые отношения с католической церковью. Мы стараемся поддерживать мир, потому что это основа стабильности государства. Об этом сегодня заявил Александр Лукашенко во время встречи с папским легатом кардиналом Йозефом Томко.

Дипломатическим отношениям между Беларусью и Святым престолом более 15 лет. Активизировались эти связи после посещения в 2009 году Александром Лукашенко Ватикана и личной встречи с Папой Римским Бенедиктом XVI.

И вот теперь Беларусь и Ватикан уже практически подготовили взаимное соглашение, которое будет аналогично тому, которое действует сейчас между Беларусью и православной церковью.

Александр Лукашенко:

На территории бывшего СССР мы занимаем второе место после Литвы по числу верующих католиков. И правительство, и я обязаны учитывать этот фактор. Отсюда мы выстраиваем добрые отношения с католической церковью. У нас сегодня 25 конфессий и разных направлений вероисповедания, и нет никаких противоречий между ними. Мы стараемся поддерживать этот мир, потому что это основа стабильности нашего государства. Вы можете не беспокоиться о ситуации, которая складывается вокруг католической церкви. Я прошу Вас передать моему доброму, я надеюсь, другу Папе Бенедикту мои самые добрые пожелания. Все подарки Папы Римского у меня находятся на самом видном месте.

В свою очередь кардинал Йозеф Томко рассказал Александру Лукашенко, что два дня назад был на приёме у Папы Римского. Бенедикта XVI попросил передать главе белорусского государства наилучшие пожелания.

В ближайшие дни в Минске у посланника Папы Римского обширная программа. Завтра он примет участие в торжествах по случаю 300-летия освящения Минского кафедрального собора Пресвятой Девы Марии.

Йозеф Томко, легат Папы Римского Бенедикта XVI:

Я только два дня назад видел Папу Римского Бенедикта XVI. И когда я пришел к нему, он сразу сказал: «Вы едете в Минск, передайте все мои пожелания господину Президенту», — он тут же вспомнил о Вашем визите. — «А также передайте пожелания всем людям Беларуси». Поэтому я очень счастлив иметь возможность передать его пожелания Вам, господин Президент, и белорусскому народу. Я приехал сюда со счастливым чувством, потому что я чувствую, что приехал в прекрасную семью.