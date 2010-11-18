Йоулупукки, Санта Клаус из Лапландии, посетит Минск 22 ноября

Накануне Нового года известный персонаж из Лапландии посещает различные города Европы, на этот раз в его маршрут попала и столица Беларуси.

Санта заглянет на ледовые катки, в «Минск-Арену», пообщается с детьми, сообщает www.ctv.by со ссылкой на «Рэспубліку».