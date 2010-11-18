Йоулупукки, Санта Клаус из Лапландии, посетит Минск 22 ноября

Санта заглянет на ледовые катки, в «Минск-Арену», пообщается с детьми, сообщает www.ctv.by со ссылкой на «Рэспубліку».
Вымышленная игра, придуманная Джоан Роулинг с нуля стала вполне реальным видом спорта. В квиддич играют в 400 колледжах в мире. На днях в Нью-Йорке прошел уже четвертый Кубок мира по этому фантастическому виду спорта.
Тысячи портретов горожан были объединены в один, чтобы составить общий единый портрет среднестатистических жителей Сиднея, население которого составляет около 160 000 человек.
Решение присяжных было озвучено вечером 17 ноября, все обвиняемые были признаны невиновными, так как присяжные сочли недоказанным факт совершения преступления.
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