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Йоулупукки, Санта Клаус из Лапландии, посетит Минск 22 ноября

18 ноября 2010 15:24
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Накануне Нового года известный персонаж из Лапландии посещает различные города Европы, на этот раз в его маршрут попала и столица Беларуси.

Санта заглянет на ледовые катки, в «Минск-Арену», пообщается с детьми, сообщает www.ctv.by со ссылкой на «Рэспубліку».

# общество

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