Йоко Оно обвинили в краже редкого видео

Массачусетская компания World Wide Video подала в суд на Йоко Оно, вдову знаменитого члена британской группы The Beatles Джона Леннона.

Представители истца требуют отсудить у вдовы 6,3 млн долларов за нарушение авторских прав на редкое видео с Ленноном.

Примечательно, что ранее в этом году суд уже признал Йоко Оно полноправным владельцем пленки 1970 года, на которой музыкант курит марихуану и предлагает бросить таблетку ЛСД в чай президента Никсона.

Тем не менее, бывший хозяин прав World Wide Video настаивает на том, что эта запись была украдена и незаконно перепродана вдове Леннона неким Антони Паголой еще в 2002 году. Во вторник во время слушаний по этому делу адвокат истца Джозеф Дойль заявил, что в те годы, когда запись попала в руки Оно, музыкальные эксперты оценивали ее в сумму от 4 до 6 млн долларов, тогда как Пагола продал видео всего за 300 тысяч долларов.

Теперь в качестве компенсации World Wide Video требует от Паголы и Оно 6,3 млн долларов. Однако пока судья еще не утвердил именно эту сумму, сообщает Newsru.com.