Йере Каралахти, ХК «Динамо-Минск»: У нас лучшие фанаты в мире. В частности, из-за них я и остался в «Динамо»

Несмотря на последние неудачи, упаднического духа над ареной не витало: все деловито и собранно выполняли указания тренеров. Нам тоже показалось, что по паре поражений делать далеко идущие выводы не стоит.



Марек Сикора, главный тренер ХК «Динамо-Минск»:

После Нового года, после выходных дней кто-то расслабился. Это чувствуется.

Я надеюсь, что ничего страшного. Мы говорили с командой, капитан говорил. Стараемся подготовиться теперь к домашней серии.



Напомним, что выиграв у «Амура» в серии буллитов (4:3), динамовцы уступили и новокузнецкому «Металлургу» (2:4) и «Сибири» (2:5). Последнее поражение получилось особенно обидным.



Збынек Иргл, ХК «Динамо-Минск»:

Не играли, вроде, плохо, но не забивали. Если посмотреть на второй период с «Сибирью», то там много моментов было.



Збынек, кстати, один из немногих, кто выезд может занести себе в актив. Во всех трех матчах он забросил с игры, кроме того, на его совести решающий буллит в поединке с «Амуром». По всему видно: нападающий набрал великолепную форму.



Збынек Иргл, ХК «Динамо-Минск»:

Не знаю, посмотрим на следующую игру. Самое главное – начать побеждать.



Давно «Динамо» не тренировалось в столь представительном составе: четыре полные пятерки плюс еще четыре полевых игрока плюс три вратаря. Уже и Андрей Мезин в строю, и Лукаш Крайчек, и Либор Пивко, и Илья Казнадей, и Анатолий Протасеня. Даже Владимир Денисов работал на полную катушку, хоть из-за привыкания к маске его выход на лед в матчах пока и откладывается, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».



Что ж, придется Йере Каралахти еще поиграть без привычного напарника. Благо, вновь подписанный двухлетний контракт отлично мотивирует.



Йере Каралахти, ХК «Динамо-Минск»:

Прежде всего, я рад, что останусь здесь еще на сезон. Благодарен «Динамо» за шанс проявить себя в Континентальной лиге. Меня все устраивает. Так что я не думал над тем, стоит ли продлевать контракт, или нет.

Мой агент говорил, что к моей персоне есть определенный интерес и со стороны других клубов, но я ему сразу сказал: «Хочу играть только в «Динамо».

Тот факт, что ты обеспечен контрактом на следующий сезон, – это здорово. Но я в данный момент сконцентрирован на выступлении в нынешнем чемпионате. Хочу хорошо его закончить и добиться достойного результата с «Динамо».



А лучше всего о финне говорит тот факт, что раздав было интервью и уйдя в раздевалку, он вернулся, потому что забыл о самом главном – о болельщиках. Недаром же Йере – их кумир с этого сезона и теперь, видимо, надолго.



Йере Каралахти, ХК «Динамо-Минск»:

Еще хочу сказать спасибо болельщикам. Я всегда чувствую их поддержку. У нас лучшие фанаты в мире. В частности, из-за них я и остался в «Динамо».



Еще один контракт «Динамо» подписало уже после нашего визита на тренировку команды: к «зубрам» присоединился известный словацкий форвард Ладислав Надь. Мы хорошо его знаем по выступлению, в частности, в разных клубах НХЛ и за «Северсталь». А в этом сезоне он уже приезжал в Минск в составе «Льва» и даже забросил Кевину Лаланду буллит.