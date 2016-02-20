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Известный итальянский писатель Умберто Эко скончался от рака на 85-м году жизни

20 февраля 2016 13:18
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Новости Италии. Этой ночью не стало известного итальянского писателя Умберто Эко. Литератор, философ, историк и культуролог скончался в Милане от рака на 85-м году жизни.

Умберто Эко родился в итальянском городе Алессандрия и окончил Туринский университет. Его первый роман «Имя розы» вышел в 1980 году. Он переведен в 49 странах, а после экранизирован в Голливуде. Затем был «Маятник Фуко», «Остров накануне», «Пражское кладбище». А в 2015 году вышел последний, седьмой, роман Умберто Эко «Нулевой номер», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# общество # Некролог

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