Известные журналисты стран СНГ три дня давали мастер-классы в Минске

В рамках Белорусского международного медиафорума в институте журналистики БГУ три дня проходили занятия по профессиональному мастерству.

Документалистика, информационное вещание, ток-шоу – всего около трех десятков семинаров и тренингов от корифеев в области СМИ. Мастер-классы дали маститые журналисты и знаменитые ведущие, руководители телекомпаний и главные редакторы. Аудитории с трудом вместили всех желающих – за опытом к признанным акулам пера и микрофона пришли и студенты, и преподаватели, и состоявшиеся журналисты.

Лев Николаев, ведущий программ Первого канала (Россия), президент телекомпании ТРК «Цивилизация»:

– Сегодняшний разговор получился достаточно профессиональным. Вопросы, которые задавались, были по существу: профессии, работы, приемов и т.д. Хорошая аудитория, которая, как мне кажется, заинтересована овладеть профессией.