Известному белорусскому ученому и машиностроителю Павлу Мариеву – 70

Свыше 45-ти лет он проработал на БелАЗе, где прошел путь от техника-технолога до генерального директора.

Координационный комитет международной программы "Партнерство ради прогресса" назвал Павла Мариева "Директором 2000 года" и наградил "БелАЗ" "Хрустальной Никой". Одному из первых в стране Павлу Мариеву в 2001-м присвоено звание "Герой Беларуси". Сегодня он возглавляет научно-технический центра карьерной техники и технологий "Объединенного института машиностроения Национальной академии наук Беларуси".

Павла Мариева с юбилеем поздравил глава государства. Александр Лукашенко подчеркнул, что именно под руководством ученого создано уникальное производство карьерных самосвалов особо большой грузоподъемности, что позволяет нашей стране удерживать лидирующие позиции на мировом рынке габаритных машин.

