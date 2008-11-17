Известна причина включения системы пожаротушения на подводной лодке "Нерпа"

Ею стал неправильно отрегулированный датчик температуры воздуха в отсеке. Такие данные выяснили в ходе расследования ЧП. Обвиняемый, матрос Дмитрий Горбов, самовольно произвел калибровку датчика. Из-за этого система пожаротушения получила неверные температурные данные и сработала. Трагедия на атомной подлодке "Нерпа" произошла 8 ноября. В результате несанкционированного срабатывания системы пожаротушения и выброса фреона погибли 20 человек.