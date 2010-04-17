Извержение исландского вулкана парализовало авиасообщение в Старом Свете

В списке — по меньшей мере — 18 стран.

В аэропортах застряли сотни тысяч пассажиров. Авиакомпании терпят миллионные убытки. По словам специалистов, вулканический пепел над Странами Старого Света может зависнуть еще дней на пять.

Рейс «отменен» или «отложен» — сейчас только эти надписи на табло можно увидеть во многих аэропортах по всему миру. Гигантское облако пепла, которое выбрасывает в атмосферу исландский вулкан Эйяфьяллайекюль, заблокировало авиасообщение в Европе и привело к самому серьезному транспортному коллапсу. Тысячи пассажиров вынуждены буквально поселиться в залах ожидания.

Пассажир:

Я прилетел из Токио два дня назад. Затем нас перенаправили в Лион, откуда я на автобусе добирался сюда 7 часов. А сейчас мне придется еще ждать до вторника. Гостиниц просто нет.

В числе тех, кто поневоле оказался в заложниках транспортного коллапса, оказываются и высокопоставленные политики. Так, накануне не повезло Ангеле Меркель. Немецкий канцлер возвращалась из США, но так и не смогла долететь на родину. Ее самолет приземлился в Лиссабоне. А глава правительства Португалии никак не вылетит из Праги.

Нелегко сейчас пассажирам по всему миру, всем, кто собирался лететь в Европу из США, Латинской Америки или Азии — они также не могут добраться до пункта назначения.

Кен Томас, представитель европейского агентства по контролю воздушного движения Eurocontrol:

Конкретных данных о поражении новой территории вулканическим облаком нет. Оно все еще нависает над Северной и Центральной Европой. В числе стран, аэропорты которых могут еще принимать и отправлять самолеты, юг Испании, Болгария, Италия, Греция, Сербия.

Список стран, чье небо закрыто для полетов, постоянно пополняется: Великобритания, Швеция, Норвегия, Франция — всего 18 государств полностью закрыли свое воздушное пространство для полетов. Запрет будет действовать до воскресенья. Те, кому не удалось улететь, активно ищут альтернативу. За последние сутки мгновенно и в разы увеличился спрос на международные автобусные линии, паромные рейсы и железнодорожное сообщение.

Пассажир:

Мы звонили на железнодорожную станцию, где нам сказали, что все билеты уже раскуплены. Если в ближайшее время не полетим, придется добираться до Парижа другим способом. Сейчас уже просто нет желания ждать своего авиареса.

Ежедневные убытки авиакомпаний из-за срыва перевозок — более 200 миллионов долларов. В дополнение к потере доходов — расходы на изменение маршрутов самолетов и обслуживание пассажиров в различных аэропортах. Дальнейший режим работы авиакомпаний по всему миру полностью зависит от развития ситуации, связанной с извержением вулкана в Исландии. А ее не берутся предсказывать даже ученые-вулканологи.

Таисия Саховская, телекомпания СТВ.