Борьба с незаконным оборотом наркотиков стала одной из главных тем заседания секретарей Советов Безопасности государств-участников ОДКБ. Она состоялась 30 сентября в Беловежской пуще.

Совместная работа приносит свои плоды. Операция «Канал», которая проводилась в течение недели на территории 7 стран, стала более чем продуктивной - изъято свыше 26 тонн наркотиков.

- В режиме он-лайн обменивались оперативной информацией, чтобы перехватить такие значительные партии наркотиков. Решение о переводе операции «Канал» на постоянную основу даст возможность и далее организовывать работу по отработке того бесценного оперативного материала, который был накоплен за эти 7 суток, - сообщил Виктор Иванов, директор федеральной службы по контролю за оборотом наркотиков Российской Федерации.

Военно-политическая ситуация стала одним из главных вопросов обсуждения. Секретари Советов Безопасности высоко оценили учения «Запад – 2009». Они присутствовали на финальном этапе маневров. Государства-участники ОДКБ готовы к парированию новых угроз. Сейчас на первый планы выходит подготовка высокопрофессиональных кадров для спецслужб, а также оснащение образцами современной техники.

- Те решения, которые мы сегодня приняли - и по повышению отношений тех или иных подразделений, и по улучшению профессиональных навыков специальных служб - будут в положительном смысле влиять на безопасность наших государств, - резюмировал Юрий Жадобин, Государственный секретарь Совета Безопасности Республики Беларусь.