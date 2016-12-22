Изучение китайского как монетизация будущего: в каких сферах нужны специалисты со знанием языка Поднебесной

Новости Беларуси. Белорусы все чаще задумываются о монетизации знаний китайского языка. Минские магазины разыскивают продавцов со вторым китайским, строительные фирмы просят менеджеров начать его изучать, а желание понять жителей Поднебесной заставило более 600 белорусов уехать учиться в Пекин и Шанхай. Да и в Минске уже учится около 2 тысяч китайских студентов, сообщили в программе «Новости 24 часа» на СТВ.

Валерия Сазанова, студент Минского государственного лингвистического университета:

Китайский язык не очень трудный. Главное начать.

Для Валерии китайский язык, как и для многих белорусов, – уже не просто экзотика или модное увлечение, а перспективное направление. Сегодня она студентка первого курса лингвистического. А знание языка – уже на уровне.

Валерия Сазанова:

Я читаю книги. Много иероглифов уже знаю. Уже могу практически свободно разговаривать.

Школьница Есения Кашепа китайский учит 6 лет. Девочка уже не только говорит и пишет по-китайски, но и осваивает культуру азиатской страны.

Есения Кашепа, ученик гимназии № 23 Минска:

Они делают традицию такую – чай готовят. Я пыталась делать, но только правда не из китайской посуды, а просто из своей. Пыталась иероглиф вырезать специальный – «счастье» – и вешать на окно.

Китайский язык набирает популярность во всем мире, китайские туристы стали частью туристических столиц, модные магазины по всему миру разыскивают продавцов с китайским. Тенденция пришла и в Минск, специалисты с такой компетенцией нужны на стройках, в логистике и в простом чайном магазине.

Андрей Сорока, продавец-консультант чайного магазина:

Китайская культура питья китайского чая растет в геометрической прогрессии. Чем ближе мы будем к теме китайской, это принесет нам прямые дивиденды.

В Беларуси почти 2 тысячи студентов из Поднебесной делают успехи в изучении русского и белорусского. А наши – каждый год участвуют в программах обмена с КНР. Сотрудничаем мы долго. Об этом 22 декабря говорили на белорусско-китайском образовательном форуме в Минске.

Лариса Тригубова, директор Института Конфуция Минского государственного лингвистического университета:

Каждый год мы отправляем от 30 до 50 студентов на годовые или полугодовые стажировки.

Ван Жуй Синь – педагог и волонтер по обмену из Поднебесной. Сюда приехала учить иероглифам белорусских школьников и параллельно самой подтягивать свой русский, который, не скрывает, дается нелегко.

Ван Жуй Синь, волонтер:

Обычно я писать, а потом мы будем разговаривать.

Беларусь и официальный Пекин – стратегические партнеры, такие отношения у Китая всего с 4 странами мира. Китайские бизнесмены активно вкладывают инвестиции, создание парка «Великий камень» тому подтверждение. Поэтому изучение китайского – это монетизация будущего.

Виктория Ходосок, СТВ:

Примерно так он звучит из уст новичка. Впрочем, неудивительно, что трудно, ведь китайский язык занесен в Книгу рекордов Гиннесса как один из сложнейших в мире.