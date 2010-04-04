Израильские власти запретили ловить рыбу в озере, где рыбачили апостолы

Полный запрет на вылов рыбы из легендарного Геннисаретского озера, где, согласно Евангелию, рыбным промыслом занимались еще апостолы Петр и Андрей, введен с текущего месяца властями Израиля.

Согласно Священному писанию, это озеро, известное также как Галилейское море, стало и местом сотворения чуда, когда по его водам ходил Иисус Христос.

Как сообщает ВВС, министерство сельского хозяйства Израиля приняло решение о введении двухлетнего запрета на вылов рыбы из-за резкого падения ее численности. В результате многочисленные христианские паломники лишились отныне возможности заниматься рыболовством в водах Геннисаретского озера, приобщаясь к апостольским трудам.

В течение веков озеро было знаменито своими особыми сортами рыбы, которая подавалась к царским столам в этом регионе мира. Ее доставляли даже в Рим для императорской кухни. Однако сейчас запасы рыбы настолько истощились, что потребовались экстренные меры для ее спасения, отмечает NEWSru.com.