Израильские шмели помогают гродненским овощеводам

Воспользоваться услугами мохнатых насекомых овощеводов натолкнули экономические расчеты. Ранней весной томаты стоят дорого, а урожайность не большая. После опыления шмелями, количество плодов увеличивается в полтора раза.

Подходящих крылатых помощников искали долго. В результате завезли из тех регионов, где климат близкий к тепличному – из Израиля.

Олег Дембицкий, главный агроном предприятия «Гродненская овощная фабрика»:

– Эти шмели более приспособлены к высоким температурам, которые у нас проявляются, особенно летом. И к перепадам влажности, чтобы они были работоспособны.

Заморские насекомые оказались не прихотливыми. К себе никакого внимания не требуют, а с работой справляются даже лучше чем пчелы.

Обыкновенный с виду картонный короб, настоящий шмелиный улей. Здесь находятся 60 взрослых особей и 80 молодых. Одна шмелиная семья может полноценно работать и опылять растения до 12 недель и, в отличии от пчел, в любую погоду.

Еще одно преимущество шмелей, их работу можно контролировать. Томаты опыляются по мере необходимости.

Олег Дембицкий:

– В коробе находится заслонка, с помощью которой мы регулируем влет и вылет. Полностью закрытая, как в данный момент, сюда шмели не могут попасть. Если открыты две, то шмель может и влететь и вылететь, то есть полностью работать.

Не смущает такое необычное соседство и работников теплицы. Валентина Чудиловская за томатами ухаживает более 20 лет. Появление шмелей сначала встретила насторожено, но сейчас, признается овощевод, даже подружились.

Валентина Чудиловская, овощевод предприятия «Гродненская овощная фабрика»:

– Привыкли к шмелям и работаем с коротким рукавом. Так что, все хорошо.

Шмели в теплице не только повысили урожайность, но и сделали овощи экологически чистыми. Томаты нового урожая можно будет увидеть на прилавках уже в марте. Причем не только в Гродно, но и в других регионах. Такой натуральный продукт, уверены овощеводы, будет востребованным даже на зарубежных рынках.

Юрий Карнелович, Николай Лапин, телекомпания СТВ, Гродно.