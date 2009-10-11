Израиль открыл мусульманам доступ на Храмовую гору

Израиль снял ограничения для мусульман на посещение Храмовой горы в Иерусалиме. Эти меры вводились в связи с волнениями среди арабского населения Восточного Иерусалима, которые начались полторы недели назад.

Кроме того, по данным палестинских источников, израильская полиция согласилась не арестовывать и обеспечить свободный выход из храмового комплекса для примерно 400 мусульман, забаррикадировавшихся в мечети Аль-Акса в период беспорядков. Они находились там по призыву радикальных организаций «для защиты мусульманских святынь».

В целом, напряженность в районе Храмовой горы постепенно спадает, хотя в арабских пригородах временами фиксируются попытки забрасывания камнями израильских автомобилей и стражей порядка. Всего за период волнений легкие ранения получили несколько десятков человек, около 80 нарушителей порядка были арестованы, сообщает NEWSru.com.

Поводом для беспорядков послужили слухи о том, что еврейские паломники планируют подняться на Храмовую гору в период завершающегося сегодня недельного праздника Суккот.