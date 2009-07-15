Израиль обвинили в контрабанде возбуждающей жевачки

Палестинское исламистское движение ХАМАС обвинило израильскую разведку в поставках в сектор Газа жевательной резинки, возбуждающей сексуальный аппетит.

По версии представителя движения Ислама Шахвана, это делается для того, чтобы «уничтожить» юное поколение палестинцев.

По версии ХАМАСа, жвачку незаконно провозят через границу Израиля с Газой, после чего ее распространяют среди торговцев. Один палестинский наркодилер признался полиции, что занимался сбытом возбуждающей жевательной резинки. По его словам, товар поставляли из Израиля.

Несколько подозреваемых в сбыте жевачки уже задержаны. По словам Шахвана, шпионы «Моссада» подговаривали дилеров распространять ее бесплатно.

Обвинения ХАМАСа в адрес Израиля прозвучали после того, как палестинец пожаловался на то, что его дочь, жевавшая жевачку, испытала необычные побочные эффекты.

По версии представителя движения, Тель-Авив намерен разрушить палестинское общество и навредить молодому поколению, распространяя сексуальные стимуляторы и наркотики. Шахван, впрочем, отметил, что наркотики поставляются в сектор Газа в основном через подземные туннели на границе с Египтом.

Lenta.ru