Израиль обвинили в контрабанде возбуждающей жевачки

По версии представителя движения Ислама Шахвана, это делается для того, чтобы «уничтожить» юное поколение палестинцев.
По версии ХАМАСа, жвачку незаконно провозят через границу Израиля с Газой, после чего ее распространяют среди торговцев. Один палестинский наркодилер признался полиции, что занимался сбытом возбуждающей жевательной резинки. По его словам, товар поставляли из Израиля.
Несколько подозреваемых в сбыте жевачки уже задержаны. По словам Шахвана, шпионы «Моссада» подговаривали дилеров распространять ее бесплатно.
Обвинения ХАМАСа в адрес Израиля прозвучали после того, как палестинец пожаловался на то, что его дочь, жевавшая жевачку, испытала необычные побочные эффекты.
По версии представителя движения, Тель-Авив намерен разрушить палестинское общество и навредить молодому поколению, распространяя сексуальные стимуляторы и наркотики. Шахван, впрочем, отметил, что наркотики поставляются в сектор Газа в основном через подземные туннели на границе с Египтом.