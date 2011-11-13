Изобретения по-белорусски. Погрузчико-экскаваторо-самосвал, картофелекопалка и тракторо-«Москвич»

Новости Беларуси, Витебск. Конструктор-изобретатель из-под Витебска создал из подручных средств необходимые в хозяйстве машины. Все изобретения рассчитаны на то, чтобы облегчить труд на земле. Сеять, косить, убирать – любые сельхозработы здесь теперь механизированы.

Эта полифункциональная машина – погрузчик, экскаватор и самосвал в одном устройстве. Выполняет сразу несколько операций.

На ее сборку у конструктора ушло два месяца. В ход пошли бросовые запчасти от комбайнов, тракторов, грузовых машин.

Николай Бельский:

Могу грузить, могу стог наложить. Два метра вглубь можно копать.

В технике Николай разбирается с детства. После техникума и работы в местном хозяйстве любимым делом заниматься начал для души.

Николай Бельский:

Через месяц после армии пошел работать в совхоз, на трактор. За две недели простой собрал. А дальше – больше.

То, что одному металлолом, Николаю – деталь для будущей технической новинки.

Эмилия Бельская:

Ни одну железку он никуда просто так не сдаст. Все применяет, где возможно.

В этой мастерской и рождаются изобретения. Практически без чертежей. Все идеи в голове. Для работы «Кулибин» сам сконструировал и станки.

Во дворе конструктора техника – главный помощник. Вот гидроподъемник. Справится с любой тяжестью.

А это картофелекопалка. Агрегат выкапывает клубни, вытрясает землю, не повреждая картофель.

Николай Бельский:

Тут зависит от структуры почвы. Если суглинистая, то оно сразу вытряхает и чистая ботва.

Последнее детище изобретателя – гибрид трактора-автомобиля. Снаружи – обычный «Москвич». Внутри двигатель трактора и 8-ступенчатая коробка передач, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Задумок у конструктора-любителя еще много. Были бы патенты, он не прочь наладить и промышленное производство оригинальных машин.