Изобретения по-белорусски. Погрузчико-экскаваторо-самосвал, картофелекопалка и тракторо-«Москвич»

Эта полифункциональная машина – погрузчик, экскаватор и самосвал в одном устройстве. Выполняет сразу несколько операций.
На ее сборку у конструктора ушло два месяца. В ход пошли бросовые запчасти от комбайнов, тракторов, грузовых машин.
Николай Бельский:
Могу грузить, могу стог наложить. Два метра вглубь можно копать.
В технике Николай разбирается с детства. После техникума и работы в местном хозяйстве любимым делом заниматься начал для души.
Николай Бельский:
Через месяц после армии пошел работать в совхоз, на трактор. За две недели простой собрал. А дальше – больше.
То, что одному металлолом, Николаю – деталь для будущей технической новинки.
Эмилия Бельская:
Ни одну железку он никуда просто так не сдаст. Все применяет, где возможно.
В этой мастерской и рождаются изобретения. Практически без чертежей. Все идеи в голове. Для работы «Кулибин» сам сконструировал и станки.
Во дворе конструктора техника – главный помощник. Вот гидроподъемник. Справится с любой тяжестью.
А это картофелекопалка. Агрегат выкапывает клубни, вытрясает землю, не повреждая картофель.
Николай Бельский:
Тут зависит от структуры почвы. Если суглинистая, то оно сразу вытряхает и чистая ботва.
Последнее детище изобретателя – гибрид трактора-автомобиля. Снаружи – обычный «Москвич». Внутри двигатель трактора и 8-ступенчатая коробка передач, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Задумок у конструктора-любителя еще много. Были бы патенты, он не прочь наладить и промышленное производство оригинальных машин.