Изменился план застройки микрорайона «Северный» в Минске

Новости Беларуси. Новые многоэтажки, детский сад и школа, магазины и объекты бытового обслуживания. В ближайшие несколько лет большая стройка развернется в столичном микрорайоне «Северный», сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

В скорректированном плане из застройки исключили пахотные земли неподалеку от поселка Новинки.

Жилье и объекты инфраструктуры появятся на улице Выготского. Участки, прилегающие к Долгиновскому тракту и улицам в районе бывших деревень Новинки и Цнянка, предусмотрены под усадебную жилую застройку.