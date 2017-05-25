Прямой эфир

Изменился план застройки микрорайона «Северный» в Минске

25 мая 2017 17:43
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Новые многоэтажки, детский сад и школа, магазины и объекты бытового обслуживания. В ближайшие несколько лет большая стройка развернется в столичном микрорайоне «Северный», сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Изменился план застройки микрорайона «Северный» в Минске-1

В скорректированном плане из застройки исключили пахотные земли неподалеку от поселка Новинки.

Жилье и объекты инфраструктуры появятся на улице Выготского. Участки, прилегающие к Долгиновскому тракту и улицам в районе бывших деревень Новинки и Цнянка, предусмотрены под усадебную жилую застройку.

# общество # Государственная политика в области жилищного строительства # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
«500 тонн молока – это нужно просто открыть трубу и сливать»: в Гомеле руководители молочного завода подали в суд на работников
25 мая 2017 17:00

«500 тонн молока – это нужно просто открыть трубу и сливать»: в Гомеле руководители молочного завода подали в суд на работников

Необычная свадьба в Жодино: молодожены расписались на БелАЗе
25 мая 2017 15:03

Необычная свадьба в Жодино: молодожены расписались на БелАЗе

От дискуссий до посещения Дворца Независимости: в Минске проходит форум молодежного парламентаризма
25 мая 2017 10:39

От дискуссий до посещения Дворца Независимости: в Минске проходит форум молодежного парламентаризма