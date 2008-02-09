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Изменены правила приема в высшие и средние специальные учебные заведения

09 февраля 2008 15:26
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Соответствующий указ подписал Президент Беларуси Александр Лукашенко. Документ устанавливает одинаковые условия и сокращает сроки подачи документов на бюджетную и платную формы обучения. Исключен внутривузовский экзамен по предметам, которые включены в централизованное тестирование. Уменьшено число категорий абитуриентов, которые имеют право на внеконкурсное зачисление и определены критерии конкурсного отбора для тех, кто намерен получить второе высшее образование.
# общество

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