Изменены правила приема в высшие и средние специальные учебные заведения

Соответствующий указ подписал Президент Беларуси Александр Лукашенко. Документ устанавливает одинаковые условия и сокращает сроки подачи документов на бюджетную и платную формы обучения. Исключен внутривузовский экзамен по предметам, которые включены в централизованное тестирование. Уменьшено число категорий абитуриентов, которые имеют право на внеконкурсное зачисление и определены критерии конкурсного отбора для тех, кто намерен получить второе высшее образование.