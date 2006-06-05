Изменены маршруты движения транспорта в столице

В связи с капитальным ремонтом проезжей части ряда дорог в Минске изменены маршруты движения транспорта.В частности, с сегодняшнего дня до 17 июня на проспекте Независимости закрыта половина проезжей части дороги от ул.Сурганова до ул.Толбухина с организацией движения по двум полосам в каждом направлении. Запрещен левый поворот с проспекта Независимости на улицы Калинина и Толбухина, а также левые повороты с этих улиц на проспект Независимости.

Изменены маршруты движения общественного транспорта, остановки, находящиеся в зоне производства работ, ликвидированы. Госавтоинспекция рекомендует водителям в период до 17 июня при выборе маршрута движения пользоваться прилегающими к проспекту Независимости улицами, а также приносит свои извинения за временные неудобства.