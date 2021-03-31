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Изменения в Основной закон обсудят на заседании Конституционной комиссии

31 марта 2021 06:18
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Новости Беларуси. Изменения в Основной закон государства обсудят 31 марта на заседании Конституционной комиссии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Изменения в Основной закон обсудят на заседании Конституционной комиссии-1

Многие предложения поступили во время работы диалоговых площадок накануне Всебелорусского народного собрания, а также по парламентской линии. Задача комиссии – обобщить и проанализировать все конструктивные идеи, а также подвести их под общий юридический знаменатель.

На эту работу – несколько месяцев. До 1 августа комиссия должна представить итоговый вариант предложений Президенту для последующего их вынесения на республиканский референдум.

# Конституция # общество # Александр Лукашенко # Фотофакт

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