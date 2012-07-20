Изменения в Кодексе о браке и семье. Белорусы смогут прописать в брачном договоре, кто должен гладить рубашки

Новости Беларуси. С 24 июля в силу вступает новая редакция Кодекса о браке и семье. Об этом сообщила журналистам консультант управления нотариата и загсов Министерства юстиции Елена Метельская. Согласно изменениям граждане, заключающие брачный договор, смогут договариваться о двух аспектах своих отношений - имущественных и неимущественных.

Елена Метельская, консультант управления нотариата и загсов Министерства юстиции:

Неимущественные предусматривают вопросы воспитания детей, взаимоотношения между супругами, участие в семейных расходах, вопросы содержания супругов как во время нахождения в браке, так и после его расторжения. Обязанность одного из супругов отвозить ребенка в спортивную школу или гладить рубашки, может быть прописана в договоре.

Внося какие-то пункты в брачный договор, супруги должны указывать ответственность или меры, которые будут применяться в случае невыполнения данного пункта.

Действие брачного договора может продолжаться даже после того, как супруги развелись. Это нововведение будет касаться тех случаев, которые изначально прописываются и должны действовать после расторжения брака. Скажем, если супруг обязался содержать жену после развода.

Для проведения церемонии бракосочетания молодожёны смогут вызвать сотрудника ЗАГСа в любое место: на природу, в ресторан или на дом. Сократился и минимальный срок рассмотрения заявлений – с 15 до 3 дней. В отдельных случаях написать заявление и сыграть свадьбу разрешат в один день. Изменению подверглись и статьи, касающихся совместных детей: на первое место поставлено благополучие и желание ребёнка. Теперь при разводе родителей детей не будут вызывать в зал суда.

Елена Метельская, консультант управления нотариата и загсов Министерства юстиции:

В целом новым законом выявлению и учёту мнения ребёнка отведено достаточно большое внимание, поскольку уже в 10 лет ребёнок может иметь и зачастую имеет собственное мнение по отдельным вопросам. В том числе, с кем ему проживать, как общаться и так далее.