Изменения в движении общественного транспорта в Минске 5 сентября

Новости Беларуси. Дорожная информация. Из-за асфальтирования участка улицы Гурского завтра там будет ограничено движение. Троллейбусы № 31 и №47 ходить не будут. Взамен на линию выведут временные автобусы № 931 и 947, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

А с понедельника закроют движение по улице Жилуновича от Радиальной до Железнодорожного переезда. Это связано со строительством эстакады для трубопроводов тепломагистралей. Здесь нельзя будет проехать до 7 октября.

Узнать об изменениях в работе автобусов на этом участке можно на сайте учреждения «Столичный транспорт и связь».