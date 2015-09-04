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Изменения в движении общественного транспорта в Минске 5 сентября

04 сентября 2015 18:05
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Новости Беларуси. Дорожная информация. Из-за асфальтирования участка улицы Гурского завтра там будет ограничено движение. Троллейбусы № 31 и №47 ходить не будут. Взамен на линию выведут временные автобусы № 931 и 947, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

А с понедельника закроют движение по улице Жилуновича от Радиальной до Железнодорожного переезда. Это связано со строительством эстакады для трубопроводов тепломагистралей. Здесь нельзя будет проехать до 7 октября.

Узнать об изменениях в работе автобусов на этом участке можно на сайте учреждения «Столичный транспорт и связь».

# общество # Общественный транспорт

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