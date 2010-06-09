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Изменения некоторых норм вступительной кампании-2010

09 июня 2010 14:49
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Вступительная кампания набирает обороты. Как заявили эксперты, контролирующие ее ход, задания на централизованном тестировании не выходят за рамки школьной программы.

Они были проверены на учащихся, слушателях и студентах. На испытания зарегистрировались около 173,5 тысяч абитуриентов. Здоровая конкуренция между городскими и сельскими абитуриентами – еще одно видимое достижение отечественной системы образования.

Несмотря на то, что общие правила приема в ВУЗы и ССУЗы не изменились, некоторые нормы все же введены. Касаются они частных учебных заведений.

Анатолий Рубинов, председатель государственной комиссии по контролю за ходом подготовки и проведения вступительных испытаний в высших и средних специальных учебных заведениях в 2010 году:
– Количество мест, которое объявляется, заранее не согласовывалось и некоторые вузы этим злоупотребляли, начиная менять контрольные цифры приема в процессе экзаменов. Это приводило к определенной сумятице и недовольству абитуриентов. Поэтому, это поправлено.

# общество # Образование

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