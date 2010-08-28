Изменение работы транспорта в Минске 28-30 августа

В связи с капитальным ремонтом в воскресенье изменяется работа пассажирского транспорта на улице Лейтенанта Кижеватова. Троллейбусы будут объезжать участок от Брилевской до Осиповичской.

Ограничения коснутся и бульвара Шевченко. Улица закрыта для автомобилей с утра 28 августа до утра 30 августа.

На улице Киселева в субботу и воскресенье будут укладывать новый асфальт. Движение всех видов транспортных средств будет закрыто сразу на нескольких участках.

Новую схему проезда придется опробовать и тем, кто часто бывает на улице Куйбышева. Пассажирам стоит обратить внимание на изменения в трассах некоторых маршрутов. Это троллейбусы под номерами № 12, 40, 29 и 20, а также автобусы: 24, 29, 44 и 136.

Кроме того, проехать не получится и по улице Ленина – она также закрыта на все выходные.