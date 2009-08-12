Изменение движения транспорта в Минске

В связи с капитальным ремонтом проезжей части на участке улицы Ульяновской от улицы Свердлова до улицы Бобруйской, на период с 8.00 15 августа до 24.00 16 августа изменяются трассы некоторых автобусных маршрутов.

Об этом сообщили в ГУ «Столичный транспорт и связь».

№ 3, 8, 43, 52, 79, 85, 102 будут курсировать по улицам Свердлова, Кирова, местному проезду улицы Бобруйской и улице Ленинградской с выполнением всех остановочных пунктов в районе вокзала. № 123 в направлении площади Независимости будут двигаться по улицам Свердлова, Кирова, Бобруйской, а в направлении д/с «Лошица-2» - без изменений. № 146 в направлении д/с «Дружная» организуется по улицам Ульяновской, Свердлова, Кирова, Бобруйской, а в направлении улицы З. Бядули - по улицам Бобруйской, Свердлова, Ульяновской. № 555, следующие в направлении улицы К. Цеткин, поедут по улицам Свердлова, Кирова, Бобруйской, а в направлении д/с «Серебрянка» – без изменений, сообщает агентство «Минск-Новости».