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Изменение движения транспорта

07 июля 2009 07:51
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На две недели закрывается движение трамваев от улицы Красной до станции «Озеро».На время реконструкции путей пассажиры смогут воспользоваться временным автобусным маршрутом № 142 «станция «Озеро» – улица Платонова.
# общество

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