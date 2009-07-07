Изменение движения транспорта

В Минске эксперты рассмотрят проект договора о межгосударственном розыске лиц.
Премьер-министр Украины Юлия Тимошенко получила в подарок от Ассоциации малых городов Украины звезду в созвездии Стрельца, названную ее именем.
Известный российский прозаик, драматург и сценарист Василий Аксенов, скончался вчера на 77-м году жизни после продолжительной болезни.
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