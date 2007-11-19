Изменение движения на железной дороге

В связи с ремонтом железобетонного моста через реку Днепр в Могилевской области маршруты и график составов три дня будут другими. Поезда станут ходить через Калинковичи, а не через Могилев. При этом время их следования увеличится примерно на два часа. Некоторые поезда будут отменены. В их числе Гомель-Минск, Гомель-Могилев, Гомель-Калинковичи, Гомель-Санкт-Петербург.

График следования ряда пассажирских составов в связи с ремонтом сместится - они станут отправляться раньше установленного времени.

Ремонт моста через Днепр продолжится и 27-29 ноября. В эти дни график движения поездов также изменится.