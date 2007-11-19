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Изменение движения на железной дороге

19 ноября 2007 11:35
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В связи с ремонтом железобетонного моста через реку Днепр в Могилевской области маршруты и график составов три дня будут другими. Поезда станут ходить через Калинковичи, а не через Могилев. При этом время их следования увеличится примерно на два часа. Некоторые поезда будут отменены. В их числе Гомель-Минск, Гомель-Могилев, Гомель-Калинковичи, Гомель-Санкт-Петербург.
График следования ряда пассажирских составов в связи с ремонтом сместится - они станут отправляться раньше установленного времени.
Ремонт моста через Днепр продолжится и 27-29 ноября. В эти дни график движения поездов также изменится.
# общество

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