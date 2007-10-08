Изменение движения на Белорусской железной дороге

В связи с реконструкцией железобетонного моста через Березину отменено движение 6 пассажирских поездов и изменены маршруты еще 14 составов. Участок "Осиповичи - Жлобин" будет закрыт для движения до 10 октября. 14 составов дальнего следования пройдут через Могилев, минуя Бобруйск. Время в пути увеличится примерно на два часа. В эти три дня конечной остановкой поезда "Симферополь -Минск" будет станция Гомель, а поезда "Калининград - Гомель" - Минск.