Изменение цен на лекарства Минздрав Беларуси берёт под личный контроль

Уже с завтрашнего дня, при чём как в государственных, так и частных аптеках, начнутся регулярные мониторинги по наиболее востребованным медикаментам.

Отныне, как заявляют в профильном ведомстве, для каждого конкретного подорожания должно быть экономическое обоснование, в противном случае будут приняты меры. Государство намерено сделать всё возможное, чтобы доступ к качественным лекарствам имел каждый.

Надо сказать, что цены в госаптеках и коммерческих отличаются сегодня разительно. И, разумеется, в основном на импорт. В Минздраве заверяют, ситуация – подконтрольна. Отныне повсеместно вводится и регулярный мониторинг цен в розницу на самые популярные лекарства. Для изменения цены теперь обязательно должно быть экономическое обоснование.

Минздрав предлагает также расширить перечень белорусских лекарств, цены на которые устанавливает Минэкономики. Сейчас их 128, добавить хотят ещё 93. Это, в частности, современные антибиотики, лекарства для сердечников и онкобольных. Кстати, один из производителей уже поплатился за увеличение цены в 200%.

В Минздраве заверяют, что сделано будет всё возможное для обеспечения населения доступными лекарствами и в полном объёме. В любом случае в госаптеках сформирован полутора-двухмесячный запаса лекарств, закупленный ещё по старым ценам, но ажиотажа это вызывать не должно. Вся ситуация очень напоминает посленовогодний ценовой бум на продукты питания, быстро пресечённый проверками контрольных ведомств.

