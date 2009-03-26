Изменен указ о государственной Адресной социальной помощи в Беларуси

Об этом сообщили в министерстве труда и социальной защиты. Изменения позволят повысить эффективность системы господдержки населения, упростить саму процедуру, а также рационально расходовать бюджетных средств. Время и размер надбавки будут зависеть от финансовых возможностей государства. Отметим, за прошлый год число получателей Адресной помощи в Беларуси возросло в пять раз, а объём помощи – в десять. Финансовую поддержку от государства получили около 300 тысяч человек.



- Мы видим отдельные вопросы, которые будем выносить на рассмотрение, и эти вопросы касаются расширения категорий граждан, которые могут оказаться в сложной ситуации в связи с мировым кризисом, - заявила заместитель министра труда и социальной защиты Республики Беларусь Валентина Королева.