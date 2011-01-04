Изменен порядок назначения государственных пособий семьям, воспитывающим детей, ИП, а также работникам мелких коммерческих организаций.

Ряд денежных выплат с января 2011 года будет рассчитываться по-новому. Это пособия для беременных женщин, ставших вовремя на учет, для молодых мам в связи с рождением малыша, а также детские выплаты по уходу за ребенком, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Татьяна Молош, начальник управления комитета по труду, занятости и социальной защите:

Сотруднику любой коммерческой организации, численность которой не превышает 15 человек включительно, необходимо обратиться к руководителю коммерческой организации, чтобы руководитель заявил о существовании данной организации в Фонд Социальной защиты. На основании данных будет продолжена выплата вышеуказанных пособий.

