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Изменен график выплаты пенсий

29 декабря 2007 09:13
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Второе января для всех почтовых отделений - рабочий день. Пенсионеры получат пенсию в этот день в соответствии с обычным графиком. В Витебске и Минске пенсию за 1 января будут выдавать 31 декабря - в этот день городские отделения связи будут работать. Для пенсионеров, проживающих в сельских населенных пунктах Витебской области, пенсии за 1 января выплатят 29 декабря.

2 января для всех почтовых отделений - и сельских, и городских - рабочий день, поэтому пенсионеры получат пенсию в этот день в соответствии с обычным графиком.
# общество

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