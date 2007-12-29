Изменен график выплаты пенсий

Второе января для всех почтовых отделений - рабочий день. Пенсионеры получат пенсию в этот день в соответствии с обычным графиком. В Витебске и Минске пенсию за 1 января будут выдавать 31 декабря - в этот день городские отделения связи будут работать. Для пенсионеров, проживающих в сельских населенных пунктах Витебской области, пенсии за 1 января выплатят 29 декабря.



2 января для всех почтовых отделений - и сельских, и городских - рабочий день, поэтому пенсионеры получат пенсию в этот день в соответствии с обычным графиком.