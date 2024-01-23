Изгнать фашистов пытались трижды. Лельчицкий район отмечает 80-летие освобождения от оккупации

80-летие освобождения от немецко-фашистских захватчиков отмечают в Лельчицком районе. За годы войны его территория буквально превратилась в пепелище – из 7 314 крестьянских подворий уцелело лишь 9, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Полесская глубинка пережила настоящий ужас – гитлеровцы безжалостно уничтожили 74 деревни. Милошевичи, Глушковичи, Приболовичи и Тонеж стали сестрами Хатыни. Сам же городской поселок Лельчицы стал местом жуткой казни 800 евреев. Народный гнев только укрепил мощное партизанское движение в годы сопротивления захватчикам.

Анастасия Шевченко, главный хранитель фондов Лельчицкого районного краеведческого музея: Постепенно партизанская мощь нарастала, в марте 1943 года был построен партизанский аэродром возле деревни Дубницкое, через который наше население наконец-то начало получать продукты, соль, медикаменты. Также начали вывозить раненых за линию фронта. В мае 1943 года сюда прилетело несколько молдавских самолетов. На парашютах они спустили своих людей, чтобы наши лельчицкие партизаны обучали молдавских, и здесь было основано первое молдавское соединение.

Изгнать нацистов из Лельчиц пытались трижды. Еще в 1941 году партизанский отряд ненадолго восстановил в райцентре советскую власть. Второе освобождение, в 1942 году, совершили знаменитые партизаны Сидора Ковпака. Окончательно очистить землю от врага удалось только в начале 1944-го.

Память павших жертв и героев-освободителей почтили на митинге у братской могилы. Молодежь привезла горстки земли, собранные со всех братских захоронений района. Их объединили в общей капсуле, которая будет храниться в храме Святой Живоначальной Троицы.