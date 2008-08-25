Издатели выдают в свет новое поколение школьных учебников

Переход к 11-летней системе обучения для издателей учебников произошел практически без потерь.

Система образования готовилась к изменениям и готовила к этому всю обучающуюся часть страны. Готовились и издатели. Для двенадцатиклассников разработали новые книги. А следовательно -- изменились и учебники для классов меньших. Их проекты были сделаны заранее. Издатели тогда просто ждали. Ждали последнего слова, которое станет печатным.

К новому учебному году для школ с 11-летним сроком обучения издатели запланировали выпустить 128 учебников. Общий тираж – почти пять миллионов. На сегодня в свет вышли только 70 процентов. Продолжение следует. Чуть позже – как раз к началу третьей четверти.

Директор издательства "Вышэйшая школа" говорит, что никаких потерь и убытков - пока спорили об 11-летке - они не потерпели. Работали как работали. У издателей наполеоновский планы – выпустить говорящие книги, электронные учебники, большую библиотеку, написанную шрифтом Брайля.

Тяжело в учении. Кто ж говорит, что легче тем, кто придумывает как учить. Издатели оказались гибкими и вовремя скорректировали свою работу в рамках требований Минобразования.

Учиться школьники будут так же, как и прежде. Никакого дефицита и путаницы с учебниками не будет. Перемены коснутся разве что учителей. В рамках новой программы Минобразования им придется разбираться с новыми потоками школьных учебников виртуозно совмещая их с подручниками старого образца. Это временная трудность. До 2015 года точно, пока вся издательская цепочка не войдет в свое стабильное русло.

