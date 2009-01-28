Избран 16-й Патриарх Московский и всея Руси

Им стал Местоблюститель Патриаршего престола Митрополит Смоленский и Калининградский Кирилл.

Накануне вечером делегаты Поместного собора Русской православной церкви большинством голосов — 508 из 702 – высказались за его кандидатуру. Поместный собор русской православной церкви завершился досрочно. Ведь повестка дня исчерпана. Главную задача выполнена.



Новый патриарх – в миру Владимир Михайлович Гундяев – родился в 1946 году в Ленинграде в семье священника. Архиепископом он стал в 31 год, а через 14 лет – митрополитом. Это человек публичный, богослов и проповедник, в лицо которого знает не только вся Русь, но и весь мир. За ним давно закрепился неофициальный статус "церковного министра иностранных дел". Интронизация новоизбранного патриарха состоится уже в ближайшее воскресенье.



В Храме Христа Спасителя продолжается работа. И хоть самую важную свою миссию – избрание Святейшего православной Руси – Поместный Собор уже выполнил, нерешенными остались еще многие вопросы. В частности, относительно того, какие шаги в развитии Церкви станут первыми для Патриарха на его посту. Все оставшиеся пленарные заседания Собора для прессы – закрытые. Но судя по первому обращению новоизбранного Предстоятеля Церкви к пастве, сразу после оглашения результатов выборов – Святейший намерен стать продолжателем духовной политики Алексия Второго.



По сути, речь Патриарха прозвучала, как программа действий на ближайшие годы. Святейшему придется не только взять на себя ответственность за укрепление контактов с властью, обществом и другими конфессиями, но и решать застарелые проблемы Церкви – восстанавливать влияние Московского Патриархата на постсоветском пространстве.



Томительное ожидание объявления имени нового Патриарха журналистам и публике скрасило известие о добром знамении в храме Христа Спасителя. Здесь замироточила и заблагоухала икона Божией Матери – "Умягчение злых сердец". Она находится в нижнем Преображенском храме Кафедрального собора. На иконе выступила маслянистая роса, святыня заблагоухала. И это как знамение важного исторического события в жизни православной Руси.



Сюда, к Храму Христа Спасителя продолжают приходить люди. Хотя оцепление и позволяет подойти близко, верующие с иконами приходят на набережную, молятся за благополучие Церкви и за будущие добрые дела ей Предстоятеля.



В эти дни о Святейшем говорить будут часто, изучая детали его биографии. То, что он потомственный священник, его родители пострадали за веру, и что последние десятилетия он был рядом с Алексием Вторым – уже свидетельство многого. Не случайно он стал и местоблюстителем Патриаршего Престола. Это человек публичный, богослов и проповедник, в лицо которого знает Вся Русь. По частоте выступлений в СМB он превзошел даже Алексия. К тому же за ним закрепился и неофициальный статус "церковного министра иностранных дел", что особенно важно в современном мире. Уже в это воскресенье – первого февраля – состоится интронизация, где, вероятно, будет озвучены и первые шаги Кирилла на Патриаршем Престоле.