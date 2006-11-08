Избирательная кампания в местные Советы депутатов проходит спокойно

Секретарь ЦИК Николай Лозовик заявил, что избирательная кампания проходит при отсутствии серьезных жалоб со стороны участников процесса. В настоящее время проходит тур областных семинаров, в ходе которых председатель и секретарь Центризбиркома знакомят руководителей территориальных, окружных комиссий с особенностями нынешней избирательной кампании, внесенными в законодательство изменениями. Напомним, в республике начался этап выдвижения кандидатов в депутаты местных Советов, который завершится 4 декабря. Регистрации инициативных групп по выдвижению кандидатов в депутаты путем сбора подписей завершится 9 ноября.