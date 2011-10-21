«Из жизни гвоздей» (Nails’ life) – серия фотографий от Влада Артазова (Vlad Artazov). Художник родом из России, а в данный момент живет и трудится в Праге.
«Из жизни гвоздей» (Nails’ life) – серия фотографий от Влада Артазова (Vlad Artazov). Художник родом из России, а в данный момент живет и трудится в Праге.
В 2000 году художник Генри Ли расписал вручную камушек в подарок своему другу. Позже роспись камней стала новым увлечением художника. Так он создал собственный стиль, новый подход в изображении домашних любимцев, отличный и от реалистичного западного, и от «мультяшного» стиля, распространенного в Японии.
«Зачем красить кошек. Этика кошачьей эстетики» (Why Paint Cats. The ethics of feline aethetics) – это забавная Бертоном Сильвером (Burton Silver) и иллюстратором Хизер Буш (Heather Busch). В книге рассказывается о применении «кошачьей живописи» в искусстве и истории (то есть раскрашивание кошек, а не создание портретов кошек).
С этим городом классика связывало многое: он получил филологическое образование в Киевском университете, работал в одной из украинских школ, хорошо знал украинскую литературу и был знаком со многими литераторами.
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