Из жизни гвоздей

Рисунки на камнях Генри Ли

В 2000 году художник Генри Ли расписал вручную камушек в подарок своему другу. Позже роспись камней стала новым увлечением художника. Так он создал собственный стиль, новый подход в изображении домашних любимцев, отличный и от реалистичного западного, и от «мультяшного» стиля, распространенного в Японии.