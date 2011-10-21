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Из жизни гвоздей

21 октября 2011 12:34
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«Из жизни гвоздей» (Nails’ life) – серия фотографий от Влада Артазова (Vlad Artazov). Художник родом из России, а в данный момент живет и трудится в Праге.

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# общество # Фотофакт

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