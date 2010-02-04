Из-за зимних паводков в Бобруйске может быть затоплено сразу несколько районов

В крупнейшем райцентре страны всерьез задумались о возможных последствиях весенних паводков. По предварительным прогнозам гидрологов из-за сильных январских морозов и обильных февральских метелей вода в Березине может подняться до рекордных 6 метров.

В то, что из-за сильных паводков вода поднимется до 6 метров, и придется эвакуироваться, местные жители не верят. Говорят, что последний раз их переулок Затонный тонул полвека назад. Тогда снега было намного больше.

Местный житель:

– Было такое, что с одной стороны улицы до другой только на лодках доезжали.

Какой силы паводок будет в этом году, пенсионер Михаил Куделко не знает и не прогнозирует. Местный старожил уже давно от слов перешел к делу. На авось не рассчитывает. После того как его дом наполовину ушел под воду в 1957 хозяин решил, что его жилище должно напоминать больше не плавучий голландец, а настоящую крепость, Поэтому предусмотрел все, от водонепроницаемиго погреба, до убежища для любимого пса Бакса.

Михаил Куделко:

– Тогда дом был ниже. Я когда его заново строил, поднял. Так что воды у меня уже не может быть.

К сожалению, предварительные прогнозы гидрологов менее оптимистичные. В этом году специалисты обещают, что сезон паводков для Бобруйска может стать серьезным испытанием. Местными властями уже создана специальная комиссия по чрезвычайным ситуациям по предотвращению и ликвидации последствий наводнения. Прорабатывается и схема возможной эвакуации населения.

В зону особого риска попали сразу несколько улиц Бобруйска. Это дома в частном секторе вдоль Березены и Бобруйки. В случае сильного наводнения жители этой части города будут эвакуированы в первую очередь.

Василий Гаспадынич, секретарь комиссии по ЧС при Бобруйском горисполкоме:

– Здесь задействуем и организации ЖКХ, предприятия и организации города, и, естественно, структурные подразделения органов горотдела по чрезвычайным ситуациям.

При любом паводке перестраховаться советуют страховые компании. По статистике их клиентов именно весной становится больше.

Артур Вавилов, директор страхового предприятия:

– Как правило, люди страхуют свои строения ближе к весне. Поскольку знаю, что вероятность наступления несчастного случая велика именно во время таяния снега.

В этом году на очистку реки Бобруйки и реконструкцию ливневого коллектора городским бюджетом выделено более миллиарда рублей. Это должно помочь избежать наводнения в будущем. Однако жильцы постоянно затопляемых районов готовятся к худшему. Поэтому лодка – это неизменный атрибут в каждом доме.

Вячеслав Комисаров, Виталий Алексеенко, телекомпания СТВ, Бобруйск, Могилевская область.