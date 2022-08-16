Из-за жары в Беларуси сохраняется жёлтый уровень опасности. Ожидается выше +30°C

Новости Беларуси. Летняя жара в Беларуси не собирается отступать. Сегодня, 16 августа, и в ближайшие дни температура воздуха днем обещает превысить отметку в +30 °C, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Эта новость радует многих, ведь сезон близится к своему завершению. Но метеочувствительным людям все-таки советуют быть осторожными и долго на солнце не находиться. А еще одеваться лучше в светлое, не забывать о головных уборах и пить больше воды.