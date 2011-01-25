Из-за высокой стоимости и невысокого качества образования латвийская молодежь все чаще уезжает за границу

Латвийская система образования после отделения республики от СССР, претерпела вместе со всей страной серьёзные изменения.

Фактически отбросив все наработки советского периода, включившись в европейскую систему, Латвия испытала временный подъем в образовательной сфере, за которым наступил резкий спад. И не только по причине экономического кризиса. Отказ от фундаментальной науки привёл к безграмотности и отсутствию интереса молодёжи к науке.

Валерий Никифоров, профессор Балтийской международной академии:

Принимая экзамен по логике, я вижу, что человек не очень-то знает, почему происходит смена времён года. На вопрос, почему кусок железа тонет в воде, а корабль, сделанный из этого же железа, плавает, вразумительного ответа не существует, хотя это не более чем школьный закон Архимеда.

Возможность получения высшего образования в Латвии сегодня существенно ограничена из-за стоимости обучения. Так называемых бюджетных мест, которые обеспечивает государство, недостаточно, и молодёжь уезжает из страны искать лучшие условия, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Отток молодёжи за рубеж и безработица – вот основная причина малочисленности латвийских вузов. Тем не менее, плата за обучение продолжает расти, и занимает третье место по темпам роста после подорожавших коммунальных услуг и алкоголя.

Елена учится в главном вузе страны – Латвийском университете. Цена вопроса — 3 тысячи долларов в год. Но и это не залог безоблачного будущего. Девушка не уверена в конкурентоспособности своего вуза. Те, кто уехал учиться за границу и вернутся, окажутся в более выигрышной ситуации.

Елена Ушакова, студентка:

Считается, что за рубежом более качественное образование. Работодатель с большим удовольствием возьмёт при прочих равных специалиста с британским дипломом, а не с латышским — даже, если это не самый лучший вуз Англии и самый лучший вуз Латвии.

Студенты уезжают из Латвии тысячами, но сегодня и в Европе в системе образования начались катаклизмы. Прежде всего, повышение стоимости обучения. Недавние беспорядки в Лондоне, а до этого в Париже, когда вузам разрешили вдвое повысить стоимость своих услуг, вызвали небывалый всплеск возмущения у молодёжи. Но к отмене решения не привели. Всё это не может не сказаться на будущем как образования, так и экономики европейских государств в целом.