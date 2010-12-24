Из-за тумана отменены авиарейсы в Беларуси

Густой туман внес значительные коррективы в работу минского аэропорта.

Вылет утреннего рейса из Москвы задерживается более чем на 6 часов. Борты из Стамбула и Праги перенаправлены для посадки в Киев и Вильнюс. Рейс из Франкфурта отменен.

В настоящее время сбои в расписании на прилет у 10 рейсов. Из Минска вылета ожидают три самолета. Туман синоптики прогнозируют и на завтра.

Теплую погоду в нашу страну принес южный циклон со Средиземного моря. Оттепель, впрочем, будет недолгой. В последнюю неделю уходящего года подморозит, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».